الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"أخر الجميل".. سائق يسرق مجوهرات سيدة كان يعمل لديها بالنزهة

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

نجح رجال الأمن بالقاهرة في كشف ملابسات واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بمنطقة النزهة وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات باكتشافها سرقة (مبلغ مالى- بعض المشغولات الذهبية والفضية- بعض الملابس). 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق سابق لدى الشاكية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

باستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

اجراء التحريات الأمن بالقاهرة المشغولات الذهبية بمديرية أمن القاهرة سرقة مبلغ مالى سرق مجوهرات قسم شرطة النزهة مرتكب الواقعة مديرية امن القاهرة

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