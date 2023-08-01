محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل فى تطوير منطقة "مثلث الخير" (صور)

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا مع ممثلي الجمعيات بمنطقة المثلث، لمتابعة مستجدات العمل في تطوير منطقة مثلث الخير بجنوب بورسعيد، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس سيد خلف ومستشاري المحافظة، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والمدير التنفيذي للجهاز ورئيس قطاع استصلاح الأراضى ومدير الجهاز النتفيذى وممثلي الثروة السمكية وعدد من الجهات والإدارات المعنية.

في بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره بالبدء في تطوير منطقة مثلث الخير جنوب بورسعيد، والمتابعة المستمرة أولا بأول لهذا الملف، كما وجه المحافظ الشكر لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وذلك على التعاون المثمر في أعمال تطوير مثلث الخير.

وأشار محافظ بورسعيد، للنقلة النوعية التي سوف تشهدها المنطقة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لقاطني منطقة مثلث الخير بجنوب بورسعيد، موضحا أن الدولة المصرية.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه تم تشكيل عدد من الجمعيات من مواطني منطقة المثلث، لمشاركة الجهات التنفيذية في خطة تطوير منطقة المثلث، حرصا على تحقيق المصلحة العامة للمواطنين وعدم الإضرار بأحد، مشددا على أهمية الوعي بجهود الدولة ومنع اللغط والشائعات التي من شأنها التأثير على سير خطط التنمية.

وفي نفس السياق، أوضح محافظ بورسعيد، أنه سيتم البدء في الأعمال اللوجستية بمنطقة المثلث خلال الأسبوع القادم بالتوازي مع إقامة مدينة سكنية مطورة، وسيتم العمل وفقا للمحددات التي أقرتها القيادة السياسية والتي تهدف في المقام الأول لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، موجها بتشكيل لجنة من الجهات المختصة للقيام بأعمال التحصيل.