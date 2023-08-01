الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أيام جيدة للتواصل.. تعرف على تأثير دخول القمر محيط كوكب الدلو

القمر
القمر

يتساءل الكثير من الناس عن طاقتهم خلال الفترة التي يكون فيها القمر مكتمل  فهناك تأثيرات كبيرة أيضا لدخول القمر في محيط كوكب الدلو خلال تلك الفترة على مواليد جميع الأبراج الفلكية بشكل كبير. 


وخرج القمر من محيط كوكب أورانوس ودخل محيط كوكب الدلو منذ فجر اليوم، مما يجعل له تأثيرات كثيرة على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة، وهو ما توضحه لنا عالمة الفلك وخبيرة الأبراج منى أحمد في تصريحات خاصة لـ "الدستور" من خلال التقرير التالي:

تقول منى: "القمر خلال ساعات اكتمل ودخل محيط برج الدلو وهذا أول اكتمال له في برج الدلو بعد خروج كوكب زحل منه بعد عامين ونصف لذلك القمر هذا مختلف جدا ومهم جدا كطاقة مكتملة على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة.

برج الدلو هو بيت الأهداف والأحلام والأصدقاء والعلاقات الشخصية واكتمال القمر فيه معناه أنه بدأ يتضح لنا أمور كثيرة أو أن نحدد أهدافنا بشكل واضح تحديدا مواليد الأبراج النارية والهوائية، هناك مواليد بعض الأبراج خلال تلك الأيام توضح لهم أو تنكشف لهم الأمور ببساطة نتيجة مشوار 3 سنوات مضوا ربما تكون علاقة شخصية أو هدف معين كانوا محددينه.

وتضيف: "قمر الدلو أفضل وقت للمناقشة فيه تكون المشاعر واضحة، ويمكن التخطيط للمستقبل وهو أفضل وقت لكتابة النوايا والأحلام والخطط للأعوام القادمة، يمكن في ذلك الوقت التصالح بين الأصدقاء المتباعدين والشعور برغبة في الانضمام لأنشطة اجتماعية أو نوادي أو حتى مجموعات من أي نوع وأيضا يمكن التعرف على أصدقاء جدد.

وواصلت: "سيكون هناك إحساس من الداخل بأن الناس أصبحوا أكثر تسامح ولديهم استعداد لتقبل الآخر لذا هذا أنسب وقت  للمناقشة مع أي شخص سواء شريك عاطفي أو شريك عمل في أسس علاقتكم وتحديد أهدافها".

واستكملت: "القمر لحظة اكتماله سيكون في معارضة الشمس لذلك يجب البحث عن الكلمات المناسبة للتعبير، والتعامل بما يشعر به الأشخاص من الداخل لأنه سيكون هناك صراع بين العقل والمشاعر".

وتستكمل: "سيشعر البعض بجمود وتحفظ في المشاعر، لكن اتصالات القمر سعيدة جدا مع كواكب الزهرة والمريخ وعطارد لذلك الأيام القادمة جيدة للتواصل والمبادرات العاطفية والبداية نظام غذائي سليم ومتوازن، وأيضا الأيام القادمة جيدة للمطالبة بالحقوق وأي طلب من أى مسؤول والشعور بأن الطاقة عالية، وأيضا أيام جيدة لمراجعة الحسابات ووضع خطط مالية أول مشروعاتكم وجيدة لمقابلات العمل لمن يبحثون عن وظيفة".

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