الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تختتم فعاليات "ليالي الفرافرة" بعاصمة الثقافة المصرية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

اختتمت، مساء أمس، فعاليات "ليالي الفرافرة الثقافية والفنية" بمركز شباب اللواء صبيح بمركز الفرافرة بالوادي الجديد، والتي جاءت ضمن احتفالات ذكرى ثورة يوليو وفعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" المقامة تحت رعاية د.نيفين الكيلاني وزير الثقافة التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

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وتضمن الحفل الختامي للفعاليات ورش الأشغال اليدوية المنفذة على هامش الاحتفالية منها، ورشة لعمل شنط من الخرز تدريب سوزان عبد الفراج، ورشة لعمل مفارش على النول تدريب أسماء عبد الباسط، بجانب معرض للكتاب والذي يضم مجموعة من كتب إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم كلمة لابتسام عبد المريد، مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد أعقبها محاضرة ثقافية بعنوان "المشروعات التنموية على أرض محافظة الوادى الجديد" تناول خلالها د.نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الفرافرة أهم المشروعات التنموية التى تم تنفيذها على أرض المحافظة ومنها استصلاح الأراضي وإنشاء طرق جديدة بالمحافظة، ومشروع حياة كريمة بقرى الفرافرة، أعقبها فقرات مواهب للأطفال، ثم أمسية شعرية لنادي أدب القصر، حيث تبارى الشعراء بعدة قصائد منها قصيدة "نبضة من قلب الواحة" للشاعر مصطفى ضبع، وقصيدة "المرء" للشاعرة مروة ناصر.

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تضمنت الفعاليات التي قدمت بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي فقرة فنية لفرقة اسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسنى، حيث تغنت الفرقة بمجموعة من الأغانى الوطنية  وأغانى تراثية منها "تعيشى يا بلدى، سلمولى على مصر، ادخلوها سالمين، سنة وسنتين، سحب رمشه، ادخلوها سالمين، مصر تتحدث عن نفسها، دار الزمن بينا"، ثم فقرة فنية لفرقة الفرافرة التلقائية، وختاما تم توزيع شهادات تقدير وجوائز مالية للفائزين فى المسابقة الثقافية والفنية والمواهب.

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فعاليات ليالي الفرافرة محافظة الوادي عاصمة الثقافة المصرية ثورة يوليو مبادرة ثقافتنا في إجازتنا فعاليات

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