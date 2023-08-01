الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب القدس المحتلة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

استشهد شاب فلسطيني مساء الثلاثاء، بعدما أطلق عليه جنود الاحتلال النار بزعم إطلاقه النار على عدد من المستوطنين قرب القدس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قتل فلسطينيا أطلق النار باتجاه عدد من المستوطنين قرب مستوطنة معاليه أدوميم قرب القدس.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن فلسطينيا أطلق النار تجاه عدد من الإسرائيليين خارج أحد المجمعات التجارية وسط المستوطنة، حيث تنكر بزي عمال البلدية.

وأفاد شهود عيان بأن المهاجم كان يحمل مسدسا وأطلق النار تجاه المارة فأصاب 5 بجراح أحدهم في حالة خطيرة، بينما وصفت إصابة اثنين منهم بالمتوسطة أما البقية فأصيبوا بجراح طفيفة.

من جانبه، تحرك وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، ومفتش عام الشرطة كوبي شفتاي لمكان العملية، وفقا للقناة السابعة العبرية.

شاب فلسطينى الاحتلال القدس المستوطنين مستوطنة معاليه أدوميم

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