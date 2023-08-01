الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نونو سانتو يكشف موقف استمرار طارق حامد مع اتحاد جدة فى البطولة العربية

طارق حامد
طارق حامد

كشف البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، عن موقف نجم المنتخب المصري طارق حامد، من المشاركة في بقية مباريات البطولة العربية.

وتعرض طارق حامد لإصابة قوية في الوجه خلال المباراة التي انتهت بفوز الاتحاد على الصفاقسي بهدف نظيف في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية المقامة في السعودية.

وقال سانتو في المؤتمر الصحفي اليوم عن طارق حامد: «أنتظر عودة طارق حامد بعد الإصابة القوية والمؤسفة والتي أزعجتني ولحسن الحظ أنه أفضل بعد العملية وطارق شخصية استثنائية».

وأضاف: «لن أغامر بالدفع به أمام الشرطة العراقي، وبعدها سنُقيّم حالته لمعرفة إمكانية مشاركته في الدور المقبل».

وكان فوز اتحاد جدة في مباراة أمس بهدف وحيد سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما، كافيا لحسم التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة. 

ورفع الاتحاد رصيده إلى ست نقاط في الصدارة بفارق نقطتين أمام الشرطة العراقي، ويليهما الترجي التونسي برصيد نقطة واحدة والصفاقسي دون رصيد من النقاط.

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