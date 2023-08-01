"أصابع تصنع ملابس".. ورشة عمل تدريبية لطلاب الصم وضعاف السمع بالخارجة (صور)

قال المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، إنه يجرى تنفيذ برنامج تدريبى لطلاب قسم الملابس بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة تحت شعار “أصابع تصنع ملابس” تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.



وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أن البرنامج يأتى ضمن الأنشطة والتدريبات الصيفية التى يجرى تنفيذها خلال الإجازة لطلابنا من ذوى الهمم لقضاء وقت سعيد ومفيد.



وتضمنت ورشة العمل اليوم تدريب الطلاب على تصميم مجموعة من الأعلام وشعار المحافظة وشعار مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، لافتا إلى تفاعل الطلاب بالورشة من خلال الأعمال المميزة التى ابدع الطلاب فى تصميمها.



