العراق: إيرادات النفط تبلغ 8.3 مليار دولار فى يوليو

أعلنت وزارة النفط العراقية، الثلاثاء، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر يوليو الماضي.

ووفق منشور للوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، فإن الإحصائية الأولية توضح أن مجموع الإيرادات بلغ 8.293 مليار دولار، فيما بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 106 ملايين و755 ألفا و169 برميلا.

وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 105 ملايين و487 ألفا و610 براميل.

في حين بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن 344 ألفا و804 براميل، فيما كانت الصادرات من القيارة 922 ألفا و755 برميلا، وبلغ معدل الكميات اليومية المصدرة 3 ملايين و 444 ألف برميل في اليوم.

وقد بلغ معدل سعر البرميل الواحد 77.69 دولارًا.

خطة الاكتفاء الذاتي من الغاز

وعلى هامش فعاليات مؤتمر أوبك الدولي الثامن في فيينا، في يوليو الماضي، قال وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، إن بلاده تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أنه للوصول لذلك، طرحت العراق جولتين لتراخيص استكشاف الحقول النفطية والغازية، الأولى شملت أكثر من 10 حقول نفطية وغازية غرب العراق، والثانية تتضمن 13حقلاً وموقعاً استكشافياً وتقع على الحدود الغربية للعراق، والتي ستمكن العراق من إنتاج أكثر من مليار و500 مليون قدم مكعب من الغاز.

وأضاف: "أن العراق يمتلك احتياطيات نفطية كبيرة تصل إلى 144.5 مليار متر مكعب من النفط وأكثر من 133 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز".

وأكد وزير النفط العراقي، أن الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق حاليا تصل إلى 5.4 ملايين برميل يومياً، فيما يصل إجمالي الإنتاج الحالي بموجب حصة "أوبك" إلى 4.43 مليون برميل يومياً، مع تطلع بلاده ضمن خطط واعدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 6 ملايين برميل يوميا وذلك من خلال عقود التراخيص المبرمة مع الشركات خلال المرحلة المقبلة.