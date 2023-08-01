الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل القاضى حسنى عبد اللطيف- رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء بمكتبه بدار القضاء العالى  السفير  نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم في حضور  القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والاعلام وذلك لتقديم التهنئة علي توليه منصبه الجديد.

يذكر أن القاضى حسنى عبد اللطيف استقبل خلال الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه عددا كبيرا من الشخصيات القضائية الهامة لتقديم التهنئة.

مجلس القضاء الأعلى مساعد وزير الخارجية محكمة النقض

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