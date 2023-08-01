لاتينو مصر يحتفلون بذكرى القدّيس ألفونس دي ليغوري

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس ألفونس دي ليغوري، الأسقف ومعلِّم الكنيسة، الذي ولد في نابولي عام 1696. حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الكنسي والمدني. ثم سيم كاهنا وأسس جمعية الآباء الردنتورست (أو: آباء الفداء). اهتم بالوعظ وتأليف الكتب ولا سيما في اللاهوت الأدبي، ليعلم الناس ويقوي ايمانهم. اختير اسقفاً على أبرشية القديسة أغاتا في إيطاليا، واعتزل هذه المهمة بعد زمن قصير. توفي عام 1787.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إنّ الله، خالق الكون وسيّده، الذي صنع الأشياء كلّها ورتّبها بانتظام، قد أثبت أنّه ليس فقط محبًّا بشكل كامل للبشر، إنّما أظهر أيضًا أنّه طويل الأناة. هو الذي كان دائمًا، منذ الأزل، ولا يزال في الوقت الحالي، وسوف يكون إلى الأبد: معينًا ولطيفًا ووديعًا وصادقًا... هو وحده الكليّ الصلاح. لكن عندما وضع تدبيره العظيم الفائق الوصف، لم يكشف عنه إلاّ لابنه الوحيد. وفي وقت احتفاظه بذلك السرّ وإخفائه مشروع حكمته، بدا لنا أنّه غير مكترث لأمرنا وغير مهتمّ بنا. غير أنّه عندما أظهر ما أعدّه لنا منذ البدء، من خلال ابنه الحبيب، قدّم إلينا كلّ شيء دفعة واحدة: المشاركة في حسناته، ورؤية سخاء عطاياه وفهمها. مَن منّا كان بإمكانه أن يتوقّع ذلك؟

لقد دبّر الله كلّ شيء بنفسه مع ابنه؛ لكن حتّى هذه الأزمنة الأخيرة، سمح لنا أن ننجرف وراء أهوائنا التي تثيرها الملذّات والشهوات. هذا لا يعني على الإطلاق أنّه كان يتمتّع بخطايانا؛ لكنّه كان يتقبّل هذا الزمن حيث سيطر الشرّ بدون أن يكون موافقًا على ذلك. كان يُعدّ العهد الحالي، عهد العدالة. خلال هذه الفترة، أظهرت أعمالنا عدم استحقاقنا للحياة التي أنعم بها الله علينا؛ لكنّنا أصبحنا جديرين بها بفعل محبّة الله لنا. لقد أظهرنا أنّنا لا نستطيع الوصول إلى ملكوت الله بأنفسنا؛ لذا، إنّها قدرته التي جعلنا قادرين على ذلك حاليًّا... الله لم يكرهنا، ولم ينبذنا، ولم يحقد علينا، بل كان طويل الأناة تجاهنا لفترة طويلة.