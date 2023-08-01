بعد اعتماده.. "الدستور" يكشف مخطط تطوير ميدان رمسيس بالقاهرة

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، أنه سيجرى عمليات تطوير بميدان رمسيس والمنطقة المجاورة لمحطة سكك حديد مصر، بإقامة موقف حضاري ضخم للسيارات والأتوبيسات، وإقامة مناطق خدمية وتجارية وسياحية في المكان العتيق.

وأكد المصدر لـ "الدستور"، أن المخطط الجديد سيحتوي على حدائق ومتنزهات ومساحات خضراء بجانب تطوير ما يستدعي من العقارات المجاورة لميدان رمسيس.

ولفت المصدر، إلى أن عمليات التطوير سيراعي بها اتساق النسيج العمراني الموجود للأبنية باعتبارها طرازا معماريا متميزا.

وقرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون كمنطقة إعادة تخطيط، ونشر القرار الذي يحمل رقم 1924 لسنة 2023 بالعدد الصادر اليوم الثلاثاء من الجريدة الرسمية.

كما نصت المادة الأولى من القرار على إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون كمنطقة إعادة تخطيط طبقا للحدود والإحداثيات، وذلك تنفيذا لما تقرر في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 28 برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2023/1/31 بالقرار رقم «28/01/23/16» بالموافقة على إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون كمنطقة إعادة تخطيط مع إتباع الإجراءات الواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى صورة كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 7087 بتاريخ 2022/3/7 للدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن رغبة الدولة في تطوير منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون.

وعلى صورة كتاب رئيس الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 38 بتاريخ 2023/2/14 والمرفق به صورة القرار رقم «28/01/23/16» الصادر عن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 28 المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2023/1/31 بالموافقة على إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون كمنطقة إعادة تخطيط مع اتباع الإجراءات الواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008ولائحته التنفيذية.