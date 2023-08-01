الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دعوى تطالب بتغيير مسمى جامعة جنوب الوادي لقنا

محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري

أقام المحامى عمر عبد السلام، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم الدعوى رقم ٦٦٠٦٦ لسنة ٧٧ قضائية، وسوف تقوم بنظرها دائرة الحقوق والحريات، طلب فيها تغيير مسمى جامعة جنوب الوادى إلى جامعة قنا.

وقال المحامي في دعواه إن جامعة جنوب الوادي كانت تضم أربع أفرع منتشرة فى محافظات سوهاج وأسوان والأقصر والغردقة وهذه الأفرع جميعها استقلت عن الجامعة الأم "جنوب الوادى" ومتخذة من اسم محافظة كل منها اسم لجامعتها فكونت جامعات مستقلة بأسماء جامعة سوهاج، جامعة أسوان، جامعة الأقصر.

ويرى مقيم الدعوى أن هذا حق مشروع لأبناء قنا أن تسمى جامعة جنوب الوادي بجامعة قنا أسوة بباقى مدن ومحافظات مصر فجميع الجامعات الحكومية الموجودة حاليا فى مصر تحمل أسماء محافظاتها مثال جامعات الإسكندرية واسيوط ودمنهور وطنطا وكفر الشيخ والزقازيق وغيرهم من الجامعات.

جامعة جنوب الوادي جامعة سوهاج دعوى قضائية جامعة قنا

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