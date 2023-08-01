الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوقاف الأقصر": الموافقة على انعقاد ندوات التنوير بمسجد سيدي أبو الحجاج

ندوة 1
ندوة 1

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن موافقة الوزارة على انعقاد ندوات التوعية والتنوير بمسجد سيدي أبوالحجاج بمدينة الاقصر، اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 5 أغسطس، بعد صلاه المغرب، وذلك على النحو المتفق عليه طبقا لقوانين وزارة الأوقاف والخطة الموضوعة للعمل بها.

وأشار مدير “أوقاف الأقصر”، إلى أنه تم اعتماد 5 أئمة للقيام بانعقاد الندوات وهم “الشيخ مبارك على محمد علي، والشيخ محمد أحمد عبيد علي، والشيخ أبو الحسن محمد حامد، والشيخ محمد محمود أحمد ابراهيم والشيخ أحمد رضا محمد السيد”.

يأتي ذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلاميه ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذى توليه الوزاره لنشر العلم النافع وخطة التنوير بمحافظات الجمهورية.

وقال “عبد الدايم” إنه تم بدء فعاليات البرنامج الصيفي للطفل بمشاركة 46 مسجدا، وذلك بعد النجاح الذي حققه البرنامج الصيفي للطفل في العام الماضي خلال إجازة الفترة الصيفية.

وأوضح مدير المديرية، اليوم الخميس، أن الفعاليات تهدف لدعم الأطفال مع دخول الإجازة الصيفية الذي يستمر لمدة 3 شهور في أيام الأحد والثلاثاء والخميس كل أسبوع، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الديني والوطني والاجتماعي، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأضاف أن البرنامج ثري يشهد تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى مع فهم معانيه، ويتم البدء بتفسير جزء عم وكتاب "موسوعة الدروس الأخلاقية" بإعداد الإدارة العامة لدروس الدعوة بالوزارة بجانب الإصدارات الخاصة بالأطفال، والتي جاءت ضمن سلسلة "رؤية" وفيها نفع عظيم لثقافة عامة للأطفال.

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الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مديرية الاوقاف بمحافظة الأقصر مسجد سيدي أبوالحجاج بمدينة الاقصر وزارة الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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