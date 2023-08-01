البهجة تسيطر.. “القاهرة الإخبارية” ترصد آراء الزوار والرياضيين بمهرجان العلمين الجديدة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية آراء الزوار وبعض الرياضيين ضمن مهرجان العلمين الجديدة.

وقالت سيليا، من إسبانيا ومدربة الفريق الوطني لمنتخب الإمارات للـ"بادل"، أنها حازت بأجواء حماسية كبيرة للغاية، منوهة بأن تجربة ممارسة الـ"بادل" على الشاطئ رائعة، معلقة “اللعب بجوار الشاطئ مباشرة أمر لا يصدق والنظر إلى البحر يشعرك بالسعادة والسلام دائما”.

وأوضحت أن زيارتها لمصر هي الثانية على التوالي، ولكن العام الحالي هي الأولى في مدينة العلمين الجديدة.

وعبرت إحدى أمهات اللاعبين، بسعادتها بأن بطولة البادل في مدينة العالمين “أكثر من رائعة”، معلقة “أن الفعاليات على البحر رائعة جدا، وكمان الأبراج تمثل في شكلها مثل دبي وأن مصر قطعت طريقا طويلا جدا في المباني والهندسة المعمارية بشكل عام حلو جدا".

وبدأت أحد السائحين من إسبانيا حديثها لعدسة القاهرة الإخبارية بـ"العالم علمين"، مشيرة إلى أن مهرجان وفعاليات العلمين الجديد ممتعة للغاية، كما تتميز مصر بالأطعمة المميزة والثقافة والحضارة العريقة".

وأشاد أحد المواطنين المصريين المقيمين في إسبانيا ولاعب لرياضة “بادل"، بأجواء البطولة في مصر ودقة التنظيم علي أرض مدينة العلمين من كل النواحي.