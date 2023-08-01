منافسة شرسة بين هنيدي ورمضان على إيرادات تذاكر "مرعي البريمو" و"ع الزيرو"

ينطلق غدًا بدور العرض السينمائي في القاهرة والمحافظات المختلفة فلمي مرعي البريمو وع الزيرو لنجمي السينما محمد هنيدي ومحمد رمضان.

وتشهد دور العرض حرب تكسير عظام بين النجمين للفوز بكعكة الايرادات.

وترصد “الدستور” خلال هذا التقرير التفاصيل الكاملة للفلمين قبل طرحها غدًا الأربعاء:

ع الزيرو

وفيلم "ع الزيرو" هو العمل السينمائي الثاني للنجم محمد رمضان الذي يتم طرحه بدور العرض السينمائية خلال هذا العام، حيث تم طرح فيلم "هارلي" ضمن منافسات موسم عيد الفطر السينمائي الماضي.

وطرحت شركة العدل جروب المنتجة للفيلم مؤخرًا الأغنية الدعائية للفيلم، والتي تحمل اسم "خمسة كل خميس" من فيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان؛ استعدادًا لعرضه غدًا الأربعاء بجميع دور العرض السينمائية.

وأغنية "خمسة كل خميس" كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب كولبيكس.

الفيلم بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، وچومانا مراد، وخالد الصاوي، ومحمد لطفي، وشريف دسوقي، وإسلام ابراهيم، وتأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل وأحمد العدل واستديوهات ڤوكس.

أحداث فيلم ع الزيرو

فيلم "ع الزيرو" تدور أحداثه حول حمزة "دراجون" الذي لديه طفل يعاني من مرض خبيث ويحاول والده تدبير الأموال اللازمة لعلاج نجله، ويتعرض "حمزة" لعدة مواقف مثيرة يتعرف من خلالها على أشخاص يحاولون مساعدته ما يغير من الأحداث المؤسفة التي يعيشها.

ويعد فيلم "ع الزيرو" ثانى أعمال الفنان محمد رمضان لهذا العام بعد عرض فيلمه الأخير "هارلي" بموسم عيد الفطر الماضي.

مرعي البريمو

يطرح غدًا الفيلم السينمائي الجديد “مرعي البريمو” للنجم محمد هنيدي.

ويراهن محمد هنيدي على نجاح الفيلم بقوة حيث يعود للتعاون مع المخرج سعيد حامد الذي قدم معه سلسلة من الأفلام السينمائية الناجحة.

أحداث فيلم مرعي البريمو

ويجسد محمد هنيدي خلال الفيلم شخصية تاجر بطيخ يواجه العديد من الأزمات والمواقف الكوميدية؛ بسبب عمله في السوق.

أبطال فيلم مرعي البريمو

يشارك في بطولة فيلم "مرعي البريمو" بجانب محمد هنيدي، الفنانة غادة عادل، أحمد بدير، علاء مرسي، محمد محمود، نانسي صلاح، مصطفى أبوسريع، والعمل فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.