"ممالك القردة".. سلسلة جديدة على شاشة الوثائقية فى أغسطس

تعلن قناة "الوثائقية" عن عرض السلسلة الوثائقية "ممالك القردة" في أغسطس الجاري.

وتوثق السلسلة عبر رحلات فيلمية مثيرة حياة الفصائل المتنوعة للقردة داخل القارة الإفريقية، هذه القارة التي تعد أحد أكبر مواطن التنوع الحيواني فوق الأرض.

كما أعلنت قناة "الوثائقية" عن عرضها الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة" في شهر أغسطس الجاري.

ويوثق الجزء الثاني كيفية تحقيق أسامة نجوميته كمؤلف وكاتب سيناريو في الدراما المصرية والعربية، كما يتطرق إلى الثنائيات التي كونها مع مخرجين كبار خلال مسيرته، ومنهم إسماعيل عبدالحافظ ومحمد فاضل وجمال عبدالحميد.

ويشهد الجزء الثاني من فيلم "أسامة أنور عكاشة" حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن منهم: إلهام شاهين، لوسي، صابرين، عبدالعزيز مخيون، المخرج جمال عبدالحميد والمخرج رءوف عبدالعزيز، كما يستضيف بعض الكتاب والنقاد، منهم: عبدالله السناوي، سيد محمود، ماجدة موريس، أسامة عبدالفتاح، حمدي عبدالرحيم، والسيناريست مجدي صابر، كذلك يستضيف الفيلم الإذاعية نسرين أسامة أنور عكاشة كشاهدة على عالم عكاشة من الداخل.