الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ممالك القردة".. سلسلة جديدة على شاشة الوثائقية فى أغسطس

بوستر
بوستر

تعلن قناة "الوثائقية" عن عرض السلسلة الوثائقية "ممالك القردة" في أغسطس الجاري.

وتوثق السلسلة عبر رحلات فيلمية مثيرة حياة الفصائل المتنوعة للقردة داخل القارة الإفريقية، هذه القارة التي تعد أحد أكبر مواطن التنوع الحيواني فوق الأرض.

كما أعلنت قناة "الوثائقية" عن عرضها الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة" في شهر أغسطس الجاري.

ويوثق الجزء الثاني كيفية تحقيق أسامة نجوميته كمؤلف وكاتب سيناريو في الدراما المصرية والعربية، كما يتطرق إلى الثنائيات التي كونها مع مخرجين كبار خلال مسيرته، ومنهم إسماعيل عبدالحافظ ومحمد فاضل وجمال عبدالحميد.

ويشهد الجزء الثاني من فيلم "أسامة أنور عكاشة" حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن منهم: إلهام شاهين، لوسي، صابرين، عبدالعزيز مخيون، المخرج جمال عبدالحميد والمخرج رءوف عبدالعزيز، كما يستضيف بعض الكتاب والنقاد، منهم: عبدالله السناوي، سيد محمود، ماجدة موريس، أسامة عبدالفتاح، حمدي عبدالرحيم، والسيناريست مجدي صابر، كذلك يستضيف الفيلم الإذاعية نسرين أسامة أنور عكاشة كشاهدة على عالم عكاشة من الداخل.

القارة الإفريقي القارة الإفريقية لقارة الأفريقية قناة الوثائقية شاشة الوثائقية الوثائقية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟