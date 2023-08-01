الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد سعد: قرار التبرع بإيراد مهرجان العالم علمين لاقى قبولا من الجميع

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

الأجواء في العلمين مازالت مشتعلة ومبهرة بصورة كبيرة، حيث تحولت هذه المدينة من حقل ألغام إلى مدينة ساحرة لا تقل شيء عن أفضل المدن الأوروبية.

العالم علمين 

وقال محمد سعد، مراسل دي إم سي، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة أخبار دي إم سي" المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه مازالت أجواء مهرجان العالم علمين مستمرة وواضحة المعالم في مدينة العلمين الجديدة.
وأكد أن مدينة العلمين الجديدة بها أكبر مراسي اليخوت في مصر، وتلتف الأبراج الشاهقة البحيرات المائية الموجودة داخل المدينة.

المدينة الساحرة 

وأضاف، أن العلمين الجديدة تحولت من حقل ألغام إلى مدينة ساحرة وكأنها قطعة من أوروبا.

وتابع:" بداية من يوم ٣ إلى ٥ اغسطس سيتم تفعيل ثلاث بطولات رياضية منها رياضة السباحة، ركوب الدراجات، والجري على ممشى العلمين السياحي".

واستطرد:" يوم ٥ أغسطس حفلة غنائية للفنانة إليسا وتامر عاشور، ١٠ أغسطس حفلة بهاء سلطان وكارول سماحة ".
وأشار إلى أن إيراد مهرجان العالم العلمين سيتم التبرع به بالكامل لمبادرة حياة كريمة، وهذا القرار أدخل البهجة والفرحة بقلوب جميع الأسر التي تواجدت في العلمين.

العالم علمين محمد سعد مراسل دي إم سي دي ام سي مهرجان العلمين

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