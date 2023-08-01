70 عملًا فنيًا لأطفال الثغر فى العيد القومى للمحافظة (صور)

شهد قصر ثقافة الشاطبي، المعرض الفني الذي نظمته ثقافة الطفل بفرع الإسكندرية بمناسبة العيد القومي للثغر.

وتضمن المعرض 70 عملًا فنيًا تنوع ما بين اللوحات الفنية والمجسمات، بمشاركة أطفال قصور وبيوت الثقافة التابعة للفرع.

وجاءت الأعمال الفنية بتقنيات تنوعت ما بين الرسم، الكولاج، الطباعة، السيلويت والحرق على الفلين، لتعبر عن معالم المحافظة كالمكتبة، الفنار، شاطئ البحر والسفن، والكائنات البحرية المختلفة، كوبري ستانلي وتاكسي الإسكندرية، باستخدام خامات متنوعة منها الكانسون الملون، البورو، القماش والخيوط والأصداف والزجاجات البلاستيكية ورقائق النحاس، والألوان التي تنوعت ما بين الفلوماستر، الخشب، المائية والأويل باستيل.

أما المجسمات فتمت الاستعانة في تشكيلها على خامات معاد تدويرها كالكرتون وبعض المواد البلاستيكية وأغطية الزجاجات، هذا إلى جانب الأعمال المصنوعة من الطين الأسواني نتاج ورشة الطفل المقامة بقصر ثقافة الأنفوشي.

جاء ذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

وكان قد شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأسبوع الماضي، عرض فرقة فنون متحدى الإعاقة لفرع ثقافة الإسكندرية، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، بالعيد القومي للثغر، حيث قدمت الفرقة رقصة التنورة والحصان وفقرة استعراضية على نغمات أغنية عمار يا إسكندرية، خلال الفعاليات التي انطلقت على الكورنيش بداية من المنتزه وحتى رأس التين، وذلك بحضور أحمد جمال، وجاكلين عازر نائبى المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.



كما نظم بيت ثقافة 26 يوليو معرضًا آخر افتتحه أحمد بركات أستاذ مساعد بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بحضور د. منال يمني مدير الشئون الثقافية بالفرع والفنان التشكيلي مهاب السنباوي.

اشتمل المعرض على 33 لوحة فنية عن معالم الثغر باستخدام خامات متنوعة منها الرصاص، الاكريليك، الخشب، ألوان الزيت وغيرها، بالإضافة إلى لوحات نتاج ورش متعددة ضمن نشاط مرسم الفنون التشكيلية، واختتم اليوم بتوزيع شهادات تقدير على المشاركين إشراف الفنانة التشكيلية سمر مناع.

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