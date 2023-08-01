روما تُعيد أكثر من 30 متطرفًا إلى بلدانهم منذ 2023

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية إعادة 31 متطرفًا إلى بلدانهم منذ بداية العام الجاري حتى الشهر الماضي.

جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الداخلية نيكولا مولتيني، في جلسة استماع أمام لجنة التحقيق البرلمانية في الأوضاع الأمنية وتدهورها في المدن وضواحيها.

وقال مولتيني: "من أكثر الأدوات فعالية في ردع التهديد الإرهابي والقضاء على الأيديولوجيات المتطرفة، طرد الأشخاص الذين يعتبرون خطرين على الأمن من التراب الوطني".

وأشار إلى أنه في هذا الصدد، تم إبعاد 31 مواطناً أجنبياً عن الأراضي الإيطالية في الفترة الممتدة من الأول من يناير حتى الثالث عشر من يوليو الماضي، والذين "تم تحديدهم من خلال مؤشرات خاصة بالتطرف من الطابع الإسلامي"، حسبما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية.

وذكر المسئول الأمني، أنه من بين هؤلاء المتطرفين الـ31، وأكثر من نصفهم (19 شخصاً بالتحديد) سجناء سابقون أبلغت عنهم إدارة السجون لأنهم أظهروا مؤشرات للتطرف الديني أثناء إمضائهم فترة الحبس.

ونوه المسئول الأمني إلى أنه بإعادة النظر في الملفات الشخصية لهؤلاء الأشخاص، اتضح أن جميعهم كانوا مدانين أو متهمين بجرائم عامة (معظمها بسبب انتهاك القانون الخاص بالمخدرات)، والذين بدأوا مسيرتهم نحو التطرف داخل السجن بشكل مباشر.