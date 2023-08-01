محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الطريق الدائري بمنيا القمح وتوسعة طريق التلين

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية بمركز ومدينة منيا القمح، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة طبقا للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

بدأ محافظ الشرقية، جولته بتفقد ميدان المنسي للوقوف على الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدينة مشيدا بحجم الأعمال والتطوير التي تم تنفيذها بالميدان خلال الفترة الماضية.

- تفقد أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق دائري منيا القمح

وتوجه محافظ الشرقية، لتفقد أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق دائري منيا القمح بطول 2.8 كم مزدوج وبتكلفة اجمالية 51 مليون و980 ألف جنيه والمنفذ بمعرفة جهاز تعمير سيناء ليربط بين مدينتي منيا القمح والزقازيق ومنيا القمح وبنها، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة بخلق محاور مرورية جديدة تساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وخاصة أوقات الذروة.

واطمئن محافظ الشرقية، على الأعمال الجارية بالطريق والتي شملت الانتهاء من إنشاء حوائط ساندة من الدبش على جانبي مصرف منيا القمح بطول 1700 متر وجاري استكمال الأعمال بالطريق والمكون من حارتين بعرض 10 متر بكل اتجاه تشمل 7 متر اسفلت و1.5 متر طبان من الجانبين.

كما تم الانتهاء من رصف الطبقة الاولي بالاتجاهين بطول 2 كم ووضع طبقات الأساس بطول المسافة المتبقية (800 م) تمهيدا لأعمال الرصف لاستكمال الطريق وتهيئته أمام حركة السيارات والاستفادة منه كمحور مروري جديد يُساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين.

وكلف المحافظ ، أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح ، بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال لاستكمال تنفيذ المشروع وانهاؤه طبقا للجدول الزمني المحدد وتحقيق الفائدة منه.

وشهدت جولة محافظ الشرقية ، تفقد شارع العمدة بمنطقة هندسة الري وذلك بعد الانتهاء من اعمال الرصف والتطوير لإعادة الوجه الجمالي والحضاري له تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة، مؤكداً إن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية كافة احتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة.

- التوجيه بنقل أكشاك الكهرباء وكبائن التليفونات المتعارضة مع أعمال التطوير

كما حرص المحافظ، على متابعة أعمال التطوير الجارية بطريق التلين / منيا القمح ، مشدداً علي رئيس المركز بسرعة التنسيق مع رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ومدير عام الشركة المصرية للاتصالات لنقل أكشاك الكهرباء وكبائن التليفونات المتعارضة مع أعمال التطوير ضمانا لعدم انقطاع الخدمة ولإتاحة الفرصة أمام الشركة المنفذة للإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق طبقاً للجدول الزمني المحدد .

وانتقل محافظ الشرقية، لزيارة قريتي ملامس والقبة للوقوف علي الحالة العامة للنظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من شوارع القريتين لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين والتقي بعدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم موجهاً رئيس المدينة بفحصها وتلبيتها فورا في إطار الإمكانيات المتاحة.

وأكد محافظ الشرقية، أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية وذلك للتعرف معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بها لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.