القضاء الإداري تقضي ببطلان فصل 300 طالب بمدرسة كفر الزيات الزخرفية

قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا بمحافظة الغربية، دائرة التعليم برئاسة المستشار الدكتور خالد حسن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد ابوسعد ومحمود مسعود وحضور محمد وهدان مفوض الدولة، بوقف قرار الجهة الإدارية الممثلة في إدارة مدرسة كفرالزيات المعمارية الزخرفية ومديرية التربية والتعليم بالغربية، بفصل نحو ٣٠٠ طالب مقيدين بالصف الثاني الثانوي بالمدرسة وما استتبعه من اثار بحرمانهم من دخول الامتحانات.



وذلك لعدم قيام إدارة المدرسة بإخطار أولياء الأمور بمدة غياب الطالب قبل صدور قرار الفصل لتبصيرهم بحقيقة موقف الغياب على الطالب وخطورة الآثار المترتبة عليه .



وكانت محكمة القضاء الإداري بطنطا قد نظرت الدعوى المرفوعة من محمد عمرو ولي أمر بصفته الطبيعية عن نجله القاصر عبدالرحمن الطالب بالصف الثاني الثانوي فني بمدرسة كفرالزيات المعمارية الزخرفية التابعة لإدارة كفرالزيات التعليمية في العام الدراسي الحالي ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ واخرون، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فصل الطالب واخرون لتجاوز نسبة الغياب المقررة .



حيث أن ابنه والطلاب المفصولون مقيدون بالصف الثاني الثانوي الفني بالمدرسة التابعة لإدارة كفرالزيات التعليمية وصدر قرار من ادارة المدرسة بفصل الطالب لتجاوزهم نسبة الغياب مما أضر بإبنه وحرمانه من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي .