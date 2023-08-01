موفدة "إكسترا نيوز" من العلمين الجديدة: هذا الأسبوع سيشهد حفلات لعدد من النجوم

رصدت شروق وجدي موفدة "إكسترا نيوز"، أجواء فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلة إن الفعاليات مستمرة على مدار الأسبوع وتشهد عطلة نهاية الأسبوع ذروتها من حيث انطلاق الفعاليات المختلفة وإقامة الحفلات الغنائية والمسابقات الرياضية.

وأضافت موفدة إكسترا نيوز خلال مداخلة، أن الأسبوع الماضي شهد فعاليات ثقافية وفنية ورياضية دولية مثل الجاي بادل، ومن المقرر أن تنطلق عدة حفلات غنائية يوم الخميس والجمعة والسبت لأهم فنانين ومطربين في مصر والوطن العربي.

وأشارت إلى أن يوم الخميس سيكون حفل الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم ويوم الجمعة حفل الفنان محمد منير والفنان حميد الشاعري، أما عن يوم السبت سنشهد حفلا غنائيا للنجمة إليسا والفنان تامر عاشور.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث بدأت أولى فعالياته يوم 13 يوليو وتستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.