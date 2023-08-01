7 مقارئ لكبار القراء وأمسيتان للمبتهلين فى أغسطس

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن إقامة 7 مقارئ لكبار قراء القرآن الكريم، وأمسيتين لكبار المبتهلين للمرة الأولى خلال شهر أغسطس 2023.

وصرّح الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، بأن مقارئ كبار القراء خلال شهر أغسطس والأمسيات الابتهالية، تأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية في العناية بالقرآن الكريم وأهله وإحياء لدولة التلاوة المصرية، والعمل على تكثيف المقارئ القرآنية على جميع المستويات.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، أن المقارئ ستكون على النحو التالي:

- الإثنين 7/ 8/ 2023م المقرأة المرتلة، برواية حفص عن عاصم، بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضى الله عنه).

- الثلاثاء 8/8/2023م المقرأة المرتلة، برواية ورش عن نافع، بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه).

- السبت 12/8/2023م المقرأة المجودة، برواية حفص عن عاصم، بمسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها).

- الإثنين 14/8/2023م المقرأة المرتلة، برواية حفص عن عاصم، بمركز مصر الثقافي بدار القرآن الكريم، قراءة الجزء الثالث .

- السبت 19/8/2023م المقرأة المرتلة، برواية حفص عن عاصم، بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه).

- السبت 26/8/2023م المقرأة المجودة، برواية حفص عن عاصم، بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه).

- الإثنين 28/8/2023م المقرأة المرتلة، برواية حفص عن عاصم، بمركز مصر الثقافي بدار القرآن الكريم، قراءة الجزء الرابع.

- أمسيتان ابتهاليتان.

ونوّه رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم إلى أن وزارة الأوقاف تنشر تابعاً بيانًا بأسماء السادة القراء المشاركين في كل مقرأة.