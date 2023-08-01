"ميار" صاحبة أقل مجموع في مصر متفوقة بشهادة المدرسين.. ووالدها: "هنقدم تظلم"

حصلت الطالبة ميار حمادة طاهر محمد من قرية الشاورية التابعة لمدينة نجع حمادي محافظة قنا، على 18.5 بنسبة 4.51% في امتحانات الثانوية العامة، موضحة أنها كانت متفوقة وأنها ظُلمت في النتيحة.

الطالبة ميار حمادة، بمدرسة أنور السادات الثانوية بنات بنجع حمادي، حصلت في اللغة العربية على 5 درجات، واللغة الأجنبية الأولى على 4.5 درجات، واللغة الأجنبية الثانية على صفر، والكيمياء 6 درجات، والأحياء درجة واحدة، والجيولوجيا وعلوم البيئة صفر، والفيزياء درجتان.

وأوضحت الطالبة، لـ “الدستور”، أنها فوجئت بنتيجتها ودخلت على أكثر من موقع للتأكد من النتيجة، بعد أن أصابتها حالة من الصدمة، خاصة أنها كانت من الأوائل، وكُرمت أكثر من مرة من المدرسة ومعلميها، لحصولها على المركز الأول.

وتابعت ميار، قائلة إن الامتحانات رغم وجود صعوبات فيها، إلا أنها استطاعت التغلب عليها وحل الأسئلة، مضيفة :"أنا مظلومة وعايزة حقي".

وأوضح والدها، أنه أصيب بصدمة كبيرة بعد ظهور النتيجة، ولم يتوقع ما حدث، فلقد اجتهدت كثيرا وتفوقت على نفسها، ولكن ما حدث صعب للغاية، وسنتظلم على النتيجة.