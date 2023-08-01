الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: لقاء السيسي وأبو مازن تأكيد على دعم مصر لفلسطين

الربان عمر صميدة
الربان عمر صميدة

أكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس تأكيد على أن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي ومحوري.
وأوضح حزب المؤتمر أن دعم مصر للشعب الفلسطيني ثابت وتاريخي، مشيراً إلى أن لقاء السيسي وأبو مازن يهدف إلى مناقشة القضايا والملفات المختلفة لوضع آليات واضحة لإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
وأشار حزب المؤتمر إلى أن موقف مصر واضح وحاسم تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة دعوة المجتمع الدولي لدعم ومساندة القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بما يحقق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتابع حزب المؤتمر أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي سيكفل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام داخل منطقة الشرق الأوسط بأكملها. ويطالب حزب المؤتمر بضرورة تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية لدعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة، خاصة في قطاع غزة.

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