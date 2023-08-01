أبرزهم اعتقال وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالإنابة.. “القاهرة الإخبارية” تكشف تطورات الانقلاب في النيجر

كشف محمد سيدي، كاتب صحفي من نيامي، عن آخر التطورات في النيجر.

وقال خلال مداخلة هاتفية على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم، أن المجلس العسكري في النيجر لن يتراجع عن قراره في اعتقال المزيد من السياسيين والمعارضين ولكل من يريد تراجع عملية الانقلاب أو بإعادة محمد بازوم رئيس النيجر، للسلطة سيعرض نفسه للاعتقال.

وتابع أن هناك اعتقالات عاصفة تجري منذ أمس حيث تم اعتقال عدد كبير من الوزراء واعتقال عدد كبير من الشخصيات الهامة والبارزة في الحزب الحاكم، وبحسب معلومات ليست مؤكدة تم اعتقال وزير الخارجية والتعاون بالنيجر باعتباره رئيس الحكومة بالإنابة.