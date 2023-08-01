"العربية للتنمية الإدارية" تمدد المشاركة بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري

أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، عن تمديد فترة المشاركة بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي "الدورة الثالثة"، حتى 30 سبتمبر المقبل، يأتي ذلك استجابة لطلبات الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ولإتاحة الفرصة أمامها لاستكمال طلبات التسجيل والمشاركة بالجائزة.

وجاء قرار تمديد فترة استقبال الترشيحات استجابةً للتفاعل الكبير الذي تشهده الجائزة، والتي شهدت مشاركات امتد نطاقها إلى العديد من الدول العربية، مما رفع من وتيرة التنافس بين المؤسسات والجمعيات الخيرية، وأثرى العمل الخيري بمشروعات وخدمات نوعية، عكست القيمة المجتمعية للجائزة.

- آلية التسجيل والشروط

وبإمكان الراغبين في المشاركة، الدخول إلى موقع الجائزة الإلكتروني، والتعرف على آلية التسجيل والشروط والفئات، حيث تشترط الجائزة أن تكون الجمعية عاملة في خدمة المجتمع لمدة لا تقل عن عامين، وأن أن تكون المؤسسة مسجلة لدى جهة الاختصاص في الدولة التي تمارس بها الجمعية النشاط. وعند استيفاء الشروط يمكن للمؤسسات والجمعيات تعبئة استمارة الترشح وتقديم البيانات والوثائق اللازمة عبر الموقع الرسمي للجائزة على شبكة الإنترنت (https://pmfcharityaward.org).

يذكر أن جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، قد أطلقت بموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك على مستوى الوطن العربي، بهدف تطوير وتحسين أداء المؤسسات والجمعيات الخيرية.

وقد شارك في الجائزة حتى الآن أكثر من 300 مؤسسة وجمعية خيرية على مستوى الوطن العربي، وأقامت الأمانة الفنية للجائزة ورش تدريبية استفاد منها 250 من منسوبي الجمعيات الخيرية في عدد من الدول العربية تحقيقًا لرسالة الجائزة وأهدافها، وقد فاز بالجائزة في دورتها الأولى والثانية 32 مؤسسة وجمعية خيرية من عدة دول عربية.