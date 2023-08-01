الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. اقتصادية النواب: الاقتصاد غير الرسمى يمثل 40% ويمكن فرض ضرائب عليه

محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد

قال النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك عجزًا في الموازنة مستمر، وتجاوز الدين الخارجي 165 مليار دولار، في حين وصل الدين الداخلي إلى 5 تريليونات جنيه.

وأضاف خلال كلمته في الحوار الوطني أنه يميل لزيادة الإيرادات، حيث يمكن الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي، والذي يشكل نحو 40% من حجم الاقتصاد المصري، حيث يمكن فرض ضرائب على هذا الاقتصاد.

وتابع أنه يمكن الاستفادة من الأصول غير المستغلة في الحكومة، كذلك يمكن اللجوء إلى نظام حق الانتفاع في بعض المشروعات، أو المشاركة مع القطاع الخاص، كما يجب تقليل النفقات والعمل على زيادة الصادرات.

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