تقارير سعودية: غياب طارق حامد عن مواجهة فريقه أمام الشرطة العراقي

تلقى الجهاز الفني لاتحاد جدة السعودي، بقيادة البرتغالي نونو سانتو، صدمة قوية قبل مواجهة فريقه المرتقبة في البطولة العربية للأندية.

ووفقا لما ذكرته جريدة "الرياضية الرياضية"، اليوم الثلاثاء: "بنسبة كبيرة جدا من الوارد غياب المحترف المصري طارق حامد، نجم خط وسط الفريق، عن مباراة الشرطة العراقي بكأس الملك سلمان.

موعد مباراة اتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي بكأس الملك سلمان

ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة نظيره الشرطة العراقي، في تمام السادسة مساء غدا الأربعاء، في ختام مرحلة المجموعات لكلا الفريقين، وذلك على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية.

وفي نفس التوقيت يلتقي الترجي التونسي مع الصفاقسي التونسي، في إطار مباريات نفس المجموعة أيضا، حيث ستحدد المواجهتين بشكل مباشر الفريقين المتأهلين للدور التالي.

وأضافت الصحفية أن لاعب الزمالك السابق سيتواجد في التدريبات الجماعية للفريق تدريجيا خلال الأيام المقبلة، عقب تعافيه من آثار العملية الجراحية التي خضع لها في الوجه.

وأشارت الصحفية إلى أن طارق حامد، حرص على استقبال عدد كبير من لاعبي الصفاقسي والترجي التونسيين والشرطة العراقي، الذين يقيمون معه في نفس فندق الإقامة للاطمئنان على صحته.

وألمحت الصحفية:" الجهاز الفني للفريق بقيادة سانتو، أصبح الآن في حيرة شديدة، نظرا لعدم إمكانية لحاق المحترف المصري بمواجهة فريقه الحاسمة في البطولة العربية".

وكان نادي اتحاد جدة، أعلن أمس الاثنين، عبر حسابه الشخصي، خضوع اللاعب طارق حامد، نجم خط الوسط لعملية جراحية في الوجه كللت بالنجاح، عقب تدخل عنيف من حسن علي لاعب "الصفاقسي" التونسي، في مواجهة الفريقين أول أمس الأحد، في الجولة الثانية بالبطولة العربية.

وحقق اتحاد جدة الفوز على الصفاقسي التونسي، بهدف نظيف، في الجولة الثانية بمرحلة المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية.

ويتربع اتحاد جدة على قمة المجموعة الأولى بالبطولة العربية، برصيد 6 نقاط، من الفوز في الجولة الأولى على الترجي 2/1، ثم الصفاقسي بهدف نظيف في الجولة الثانية، يليه الشرطة العراقي 4 نقاط، ثم الترجي التونسي نقطة يتيمة وأخيرا الصفاقسي بلا رصيد.