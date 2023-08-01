الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: ما يخطط للقدس لا يمكن ان يستوعبه عقل بشري

المطران
المطران

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إن الاقتحامات المستمرة والمتواصلة داخل البلدة القديمة من القدس من قبل الجماعات الاستيطانية المتطرفة  تحمل الكثير من الدلائل، وفي مقدمتها أن هؤلاء يسعون لبسط واقع جديد داخل القدس القديمة وخاصة فيما يتعلق بالمقدسات والأوقاف وتحديدا المسجد الأقصى حيث بات معلوما أن هناك أطماعا احتلالية بهدف تغيير طابع هذا المكان، وإجراء التغييرات الزمانية والمكانية والتي تفسح المجال للمستوطنين لكي يجولوا ويصولوا دون أي وازع ودون أي رادع.

وأضاف رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن القدس في خطر شديد وما يخطط للقدس لا يمكن للعقل البشري أن يستوعبه، ولذلك وجب علينا جميعا أن نكون يقظين وحذرين مما يخطط للقدس فالمؤامرة في القدس تستهدفنا جميعا ولا تستثني أحدا على الإطلاق، كما أنها تستهدف كافة تفاصيل حياة الفلسطينيين في المدينة المقدسة بما في ذلك مسألة التعليم كما وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة وقد وصلنا إلى مرحلة يمنع فيها العلم الفلسطيني من أن يرفع في القدس فأي ظلم هذا وأي احتلال هذا يمنع الفلسطيني من أن يعبر عن هويته وانتمائه وعلمه الوطني.

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