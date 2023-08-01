" دخول الجامعة ليس نهاية المطاف".. استشاري نفسي يوجه رسالة لأسر الثانوية العامة

وجه الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي، رسالة لأسر الثانوية العامة، قائلاً إن مفهوم كليات القمة اختلف في عام 2023 عن السنوات الماضية فقديما كانت كليات مثل الطب والهندسة والإعلام هي الاختيار الأول والأفضل بالنسبة للطلاب والأهالي أما الآن ينظر الطلاب إلى سوق العمل ومتطلباته فيجدون مجالات جديدة أصبحت مجالا للتنافس بين الجميع.

وأضاف أستاذ الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أنه لابد من تغير الأفكار والمعتقدات الخاطئة بالنسبة للطلاب والأهالي حول كليات القمة والمجاميع المرتفعة، لافتا إلى أن المجتمع تغير وهذه الصورة التقليدية النمطية حول كليات القمة أيضا تغيرت.

وأوضح أستاذ الطب النفسي، أن عدم دخول الكلية التي يرغب الطالب فيها ليس بنهاية المطاف بل بداية عام دراسي جديد ودراسة مختلفة ومجال يحتاج إلى مجهود ودراسة وتدريب حتى يستطيع تحقيق النجاح في الكلية التي يظن أنها أصبحت واقعاً مجبراً عليه.