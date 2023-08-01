"الأوقاف" تقيم 30 ندوة بالمساجد الكبرى عن آداب الجنائز السبت المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن إقامة 30 ندوة عن آداب الجنائز والحقوق المتعلقة بالميت، السبت المقبل، وذلك في ضوء واجب الوزارة الدعوي ودورها التثقيفي.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن الندوات ستكون في 27 مديرية من مديريات الجمهورية وعلى مستوى محافظات مصر، وذلك عقب صلاة المغرب في المساجد الكبرى بالمديريات، مشيرةً إلى ضرورة عدم المبالغة في أي شيء كان سواء ما يتعلق بالجنائز أو غيرها.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنّ أهل الميت لو اقتصدوا في إقامة عزائهم، وأنفقوا ما كانوا سينفقونه على سرادقات العزاء ونحوها من مبالغ قد تكون كبيرة وأحيانًا طائلة لكان أنفع لهم ولميتهم رحمة وثوابًا.

ونوهت إلى أن للميت حرمته، وللدفن هيبته ولتشييع الجنازة آدابها، مما يحتم احترام وتقدير شعور أهل الميت من التزام السكينة والبعد عن الظواهر السلبية كالمطاردة الملحة في تصوير أهل الميت بما لا يتسق مع جلال الموقف.