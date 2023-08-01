بدء صرف "تموين أغسطس" لـ64 مليون مواطن

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات شهر أغسطس لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وذلك عبر فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين ومنافذ جمعيتي.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار ضخ جميع السلع الخاصة بالبطاقات التموينية، وذلك من خلال مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة والمصرية)‏.

من جهته قال هشام الديجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة إنه يتم صرف السلع التموينية لشهر أغسطس الجاري بشكل طبيعي.

وأضاف الديجوي أن عمليات صرف السلع التموينية لشهر أغسطس الجاري تتم من خلال 2000 بقال تمويني، و630 منفذ جمعيتي، علاوة على 16 فرع مجمع استهلاكي، و66 سيارة سلع شباب خريجين.

وتابع الديجوي أن منافذ البقالة التموينية قامت بصرف الاستعاضة الأولى بواقع 25% من الربط الشهري، مؤكداً أنها تبدأ العمل من الساعة 9 صباحا لصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات.

وقالت أميرة أحمد صاحبة أحد منافذ جمعيتي وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة إنه تم عمل مبادرة لطرح السلع الغذائية بتخفيض 25% وتشمل سلعا غذائية واستهلاكية وأساسية، وذلك لتخفيف الحمل عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على منافذ صرف السلع التموينية في إمبابة بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، وهشام الديجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة.

وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023 التي تضم 31 سلعة كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيها.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أوان 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

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