"الأوقاف" تعلن موضوعات خطب شهر أغسطس 2023

نشرت الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، موضوعات خطب الجمعة من 4 أغسطس حتى نهاية أغسطس 2023.

وجاءت الموضوعات كالآتي:

- الجمعة الأولى 4 أغسطس 2023 : الحمد في القرآن والسنة.

- الجمعة الثانية 11 أغسطس 2023: اسم الله الولي.

- الجمعة الثالثة 18 أغسطس 2023: اسم الله الرحيم.

- الجمعة الرابعة 25 أغسطس 2023: قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب.

وتطالب وزارة الأوقاف، جميع الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة، نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.