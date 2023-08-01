الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف" تعلن موضوعات خطب شهر أغسطس 2023

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

نشرت الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، موضوعات خطب الجمعة من 4 أغسطس حتى نهاية أغسطس 2023.

وجاءت الموضوعات كالآتي:
- الجمعة الأولى 4 أغسطس 2023 : الحمد في القرآن والسنة. 
- الجمعة الثانية 11 أغسطس 2023: اسم الله الولي. 
- الجمعة الثالثة 18 أغسطس 2023: اسم الله الرحيم.
- الجمعة الرابعة 25 أغسطس 2023: قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب.

وتطالب وزارة الأوقاف، جميع الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة، نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.

خطب شهر أغسطس 2023 خطب الجمعة الأوقاف الجمعة الأولى الجمعة الثانية الجمعة الثالثة الجمعة الرابعة

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