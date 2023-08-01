الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يدعو لإقامة منتدى السياحة والتراث العماني بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء في المنتدى العماني

دعا محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، القائمين على المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث والمنعقد في مدينة صلالة في سلطنة عمان، لعقد دورته القادمة في مدينة شرم الشيخ في مصر.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في كلمته أمام المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث والمنعقد في مدينة صلالة في سلطنة عمان في الفترة من 8 يوليو إلى 1 أغسطس، على الدور الحيوي الكبير الذي تقوم به السياحة والثقافة والتوعية من أجل تنمية المجتمع.

ويشار إلى أن ما يقوم به حاليًا محافظ جنوب سيناء، تجاه مواطني جنوب سيناء من خلال المؤتمرات الكبرى السياحية والثقافية وكذلك المؤتمرات الشعبية الدورية التي تجمعه بكافة أطياف المجتمع، يأتي من أجل التنمية والارتقاء بالسلوك الشخصي والمجتمعي في سبيل الحفاظ على مقدرات الدولة وتنميتها.

مصر سيناء جنوب سيناء عمان شرم الشيخ صلالة المنتدي

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