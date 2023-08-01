أستاذ اقتصاد: قطاعات صناعات القيمة المضافة تحظى باهتمام كبير من الدولة

قالت الدكتورة وفاء علي، خبيرة الاقتصاد والطاقة، إنه لاشك أن قطاعات صناعات القيمة المضافة تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية و قياداتها، لذلك هنناك متابعة لحظية لتك المشروعات التي نستشرق بها لمصر مكانة تستحقها.

وأضافت الدكتورة وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "اكسترانيوز"، أن مصنع "الصودا آش" إحدى صناعات البتروكيمياويات، وهي صناعات القمية المضافة للموارد الطبيعية المصرية، ، موضحه أن المشروع جزء من مجمع صناعي كبير للبتروكيمياويات في العلمين الجديدة باستثمارات تقدر بـ8 ونصف مليار دولار، مشددة على أن مشروع "الصودا آش" مجال صناعي تكميلي يساعد على زيادة للاستثمارات الصناعية، وأيضا تشجيع لصناعات المغذية مع ضمان قدرتها على التوسع.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد، أن مصنع "الصودا آش" مدخل لـ50 صناعة مهمة، أبرزها الزجاج أو إنتاج مواد كيميائية أخرى أو الورق أو المنظفات وغيرها، مشيرة إلى أن المردود الإيجابي لهذه الصناعة يتمثل في تغطية احتياجات السوق المحلي، التي تبلغ 500 ألف طن سنويا، وتكلفتها بعد الزيادات العالمية ترتفع 300 مليون دولار سنويا، وهذا الأمر يفتح لمصر آفاق جديدة لزيادة المكون المحلي عند التصدير، وأيضا الفاتورة الاستيرادية.