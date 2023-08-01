بضربات روسية مفاجئة.. "القاهرة الإخبارية": طائرات تدخل "خاركيف" وتستهدف مبنى سكنيا للطلاب

كشف غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، آخر التطورات على الأراضي الأوكرانية بعد إحباط روسيا هجومًا جديدًا بطائرة مسيرة أوكرانية على موسكو ومنطقتها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مناف، إن الاستخبارات الأوكرانية تؤكد أن روسيا تستهدف منطقة دونيتسك ولوهانسك وشبة جزيرة القرم كونها أراضي تخضع تحت السيطرة الأوكرانية، ولكن أعلنت للتنويه انها استهدفها أيضا لبعض المقرات الأمنية في منطقة بلجورد وهي محاذية لمنطقة خاركيف شرقي الأراضي الأوكرانية.

وأشار إلى أن هناك طائرات انتحارية روسية دخلت منطقة خاركيف واستهدفت مبنى سكنيا للطلاب، بجانب الهجمات الأخيرة استهدفت مركز مدينة خاركيف والحرم الجامعي، بحسب تصريحات الجيش والاستخبارات الأوكرانية.



