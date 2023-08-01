الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تكشف أسباب حريق محل فى منشأة القناطر

جريدة الدستور

كشفت معاينة النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، التهمت النيران محتويات محل تجاري بمركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بقرية المنصورية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين نشوب حريق داخل محل نتيجة ماس كهربائي وتمام الإخماد دون إصابات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

معاينة النيابة العامة بالجيزة محل تجارى منشأة القناطر شرطة النجدة تصاعد أدخنة الحريق

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