الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد انتهاء عطلته.. أحمد فهمى يبدأ تصوير "الرجل العناب"

أحمد فهمي
أحمد فهمي

يستعد النجم أحمد فهمي لبدء تصوير فيلمه السينمائي الجديد "الرجل العناب" خلال الفترة المقبلة. 

وعلم "الدستور" أن أحمد فهمي اتفق مع الجهة المنتجة للفيلم على بدء تصوير أول مشاهد العمل عقب عودته من الإجازة، حيث يقضي عطلة صيفية مع أسرته في إحدى المناطق الساحلية. 

من جانبها، تعمل الشركة المنتجة للفيلم حاليا على الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالفيلم من إنهاء تعاقدات الفنانين المشاركين في البطولة ومعاينة أماكن التصوير المختلفة. 

وتم رصد ميزانية ضخمة للعمل للخروج بأفضل صورة، ويجري التعاقد على أحدث تقنيات الجرافيكس الحديثة التي تستخدم لأول مرة في مصر والوطن العربي في السينما، كما يجري حاليا الاستقرار على دولة أوروبية لتصوير جزء من أحداث الفيلم هناك. 

ويجري الآن التعاقد مع مخرج أمريكي لإخراج كافة مشاهد الجرافيكس والإشراف على المؤثرات البصرية الخاصة بالعمل، وسيتم عقد جلسات عمل على السيناريو والإعلان عن كافة التفاصيل الأخرى قريبًا.

شخصية «الرجل العناب» سبق تقديمها في مسلسل تليفزيوني عام 2012 كأول «سوبر هيرو» مصري أيضًا، وحقق العمل نجاحًا غير مسبوق.

أحمد فهمي النجم أحمد فهمى الرجل العناب فيلم الرجل العناب فيلم مستر اكس

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