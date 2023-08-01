مش النهاية.. كليات متاحة لو مجموعك أقل من 60%

بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة أمس وحصول عدد من الطلاب على مجموع قليل، نقدم لكم من خلال هذه السطور الكليات المتاحة للطلاب الذين حصلوا على مجموع أقل من 60%.

لطلاب الشعبة العلمية الحاصلين على مجموع أقل من 60%:

يمكن للطلاب الحاصلين على درجات منخفضة أقل من 60٪ في الشعبة العلمية الدراسة في كليات الزراعة والتربية الرياضية والسياحة والفنادق، وبعض معاهد العلوم الإدارية وعلوم الكمبيوتر ونظم المعلومات، وكذلك في معاهد التمريض، وكليات الآداب والحقوق والتربية في المحافظات.

لطلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على مجموع أقل من 60%:

أما بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية الذين يقل مجموعهم عن الـ60٪، فيمكنهم الالتحاق بكليات الخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والتربية النوعية، بالإضافة إلى الكليات بالمحافظات بنظام الانتساب، وكذلك كليات علوم الحاسب الآلي ومعاهد المعلومات وإدارة الأعمال والمعاهد الفنية والتجارية، وكليات تربية الطفولة.

لطلاب الشعبة العلمي رياضة الحاصلين على مجموع أقل من 60%:

أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية رياضة الحاصلين على مجموع أقل من 60%، فيتمكنون من الالتحاق بكليات التربية الرياضية، ومعاهد النظم والمعلومات، بالإضافة إلى بعض الكليات التي يستطيع معظم الطلاب الحاصلين على مجموع 60% أو أقل في كل الأقسام الالتحاق بها، وهي:

- كلية الخدمة الاجتماعية حلوان.

- كلية السياحة والتبادل التربوي بنين المنوفية شبين الكوم.

- كلية فندقية– تعليم حلوان.

- كلية الفيوم للخدمات الاجتماعية.

- كلية الحقوق انتساب كفرالشيخ.

- كلية تربية بدنية للبنات بالمنوفية شبين الكوم.

- كلية حقوق انتساب لمرشد مدينة السادات.

- كلية تنمية الخدمة الاجتماعية ببني سويف.

- كلية تربية رياضية بنين الإسكندرية.

- كلية فنية لترميم آثار الأقصر.

- كلية تربية بدنية بنات العريش.

- كلية تربية نوعية المنوفية أشمون.

- كلية ترميم عالي للآثار في أبوقير.

- كلية التعليم (التعليم الابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة.

- كلية تربية نوعية دمياط.