كيف يستعد دير العذراء بدرنكة لموسم صوم العذراء 2023؟

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم السيدة العذراء مريم في أغسطس 2023، ولمده 15 يومًا، تتخللها إقامة العديد من القداسات الإلهية والنهضات الروحية تكريمًا للسيدة العذراء مريم.

إذ تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، صوم السيدة العذراء مريم في 7 أغسطس ويستمر حتى 22 من الشهر ذاته.

وتشهد الكنائس القبطية الأرثوذكسية خلال فترة صوم العذراء مريم أنشطة روحية مكثفة احتفالاً بهذه المناسبة، من خلال تنظيم صلوات قداسات يومية، ونهضات روحية مكثفة.

ومن أشهر الكنائس التي تشهد إقبالاً كبيراً من الأقباط خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم، ديرها بدرنكة إذ يتوافد عليها الآلاف من الأقباط خلال صوم السيدة العذراء مريم.

◄احتفالات العذراء بدرنكة

ومن جهته اعلنت إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس، عن جدول الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، خلال صوم السيدة العذراء مريم 2023، بدير درنكة بأسيوط.

إذ يقيم دير السيدة العذراء مريم بدرنكة، خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم قداسات يومية بجميع كنائس الدير طيله فترة الصوم، على أن خصص الانبا يوانس أن يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة الملكة الملحقة بالدير كل يوم جمعة طيله فترة الصوم، كما يترأس كل يوم سبت خلال فترة الصوم القداس الإلهي بكاتدرائية أم النور الملحقة أيضًا بالدير .

وشدد الدير على زواره خلال تواجدهم طيله فترة الأحتفالات بالدير انهم يتواجدون بملابس محتشمه وممنوع التدخين واصطحاب الكلاب خلال فترة الزيارة على أن يُقفل الدير أبوابه من 12 منتصف الليل حتي الـ5 صباحًا.



ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط فيه عن تناول اللحوم، ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات دون زيوت.