الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مختار جمعة: هيئة الأوقاف تحقق 12.8% زيادة في إيرادات شهر يوليو

مختار جمعة
مختار جمعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هيئة الأوقاف، تواصل تحقيق مستهدفاتها المالية، حيث استقبلت خلال الشهر الأول من العام المالي الجديد 2023- 2024 بالمزيد من تحقيق الأرقام القياسية في الأرباح والإيرادات.

وأكد وزير الأوقاف هيئة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ٧/ ٢٠٢٣م، بلغ (١٥١,١١٩,٤٦٤) جنيهًا، بزيادة قدرها (١٧,٠٩١,٨٩٣) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (١٢.٨%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م، وبزيادة قدرها (٥١,٠٦٦,٩٣٩) جنيهًا، بنسبة قدرها (٥١%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م.
 

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