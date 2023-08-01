بعد فتحى وماييلى.. بيراميدز يتأهب للإعلان عن صفقة ثلاثى فيوتشر

اقترب مسئولو نادي بيراميدز من حسم صفقة ثلاثي فيوتشر محمد رضا بوبو ومحمود مرعي ومهند لاشين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويأتي ذلك في إطار تدعيم الفريق بأفضل الصفقات واللاعبين المميزين، استعدادا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي السماوي الموسم المقبل، فضلا عن كأس النخبة في نسخته الأولى ومسابقة الدوري وكأس مصر نسختي 2022/2023، 2023/2024.

بيراميدز يتأهب للإعلان عن صفقة ثلاثي فيوتشر

وشهدت المفاوضات بين إدارتي بيراميدز وفيوتشر، على مدار الأيام الماضية، مرونة كبيرة جدا من جميع الأطراف، وهو ما أدى إلى حصول مسئولى السماوي على توقيع الثلاثي بوبو ومرعي ولاشين.

وسيكون عقد ثلاثي فيوتشر مع بيراميدز، من 3 لـ5 مواسم.

ويستعد نادي بيراميدز للإعلان عن صفقة ثلاثي فيوتشر، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الوصول لاتفاق نهائي مع مسئولى نادي فوتشر على كافة التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة.

وارتبط اسم ثلاثي فيوتشر محمود مرعي ومهند لاشين ومحمد رضا بوبو، بالانتقال للأهلي والزمالك وبيراميدز، خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد أدائهم المميز مع فريقهم على مدار الموسمين الماضيين.

بيراميدز ينجح في تفعيل عقد فتحي وضم هداف يانج أفريكانز

وتجدر الإشارة إلى أن نادي بيراميدز قد نجح في وقت سابق، في تفعيل عقد مصطفى فتحي، المعار من نادي التعاون السعودي، وذلك لمدة 4 مواسم.

كما نجح أيضا في ضم الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم نادي يانج أفريكانز التنزاني، لتدعيم مركز المهاجم الصريح في الموسم الجديد.

وكان بيراميدز حقق فوزا كبيرا على الأهلي، بثلاثية نظيفة، في ختام سلسلة مبارياته بالدوري الممتاز موسم 2022/2023.

وأنهى السماوي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الموسم الماضي برصيد 73 نقطة، جمعها من 22 فوز و7 تعادلات و5 هزائم.