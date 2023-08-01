الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

على إدريس فى معسكر مغلق للانتهاء من مونتاج "حريم كريم 2"

حريم كريم 2
حريم كريم 2

استقرت الشركة المنتجة لفيلم "حريم كريم 2" على عرض الفيلم في الأسبوع الأخير من  شهر أغسطس الجاري، ودخل المخرج على إدريس معسكرا مغلقا للانتهاء من أعمال المونتاج الخاصة بالفيلم. 

وعلم "الدستور" من مصدر داخل العمل أن الفيلم دخل المراحل النهائية لعمل المكساج والصوت، ومن المقرر طرح البرومو والبوستر الدعائي للفيلم خلال أيام استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائية ليشارك ضمن منافسات موسم صيف 2023.

وانتهى أبطال الفيلم مؤخرا من تصويره بالكامل في عدد من الديكورات الداخلية، ويعد الفيلم عودة جديدة للنجم مصطفى قمر لشاشة السينما بعد فترة غياب طويلة. 

فيلم "حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ويشارك في بطولة الجزء الجديد كل من بشرى، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندى مراد، ومن تأليف زينب عزيز، وإخراج على إدريس، والعمل يناقش العديد من المشكلات المتعلقة بالزواج في إطار اجتماعى رومانسى لايت.

يذكر أن فيلم "حريم كريم" تم عرضه منذ 18 عاماً وتحديداً عام 2005، وحقق نجاحاً لافتاً خلال عرضه على شاشات السينما والتليفزيون، وشارك في بطولة الجزء الأول: ياسمين عبدالعزيز، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، ريهام عبدالغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، وإدوارد، وتأليف زينب عزيز، وإخراج على إدريس.

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