الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لشقيقين قتلا شخصًا بـ"الشطة" فى العبور لسرقته

قتل
قتل

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد سيد، بالسجن المؤبد لشقيقين؛ لاتهامهما بقتل شاب بسبب خلافات سابقة وسرقه هاتفه المحمول وسيارته ومبالغ مالية، بعد إلقاء مادة الشطة على وجهه وتكبيله وطعنه باستخدام أسلحة بيضاء "مطواة" بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5805 لسنة 2022 جنايات قسم العبور، والمقيدة برقم 3852 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "صلاح خ أ"، 35 سنة، عامل بمخبز، و"يحيى خ أ"، 26 سنة، مندوب تسليم بإحدى الشركات، مقيمين مركز ببا بمحافظة بنى سويف، قتلا عمدا المجنى عليه "عادل عودة صالح، عن سبق إصرار، إثر خلاف سابق بينهم.

وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذا لذلك الغرض عقدا العزم وبيتا النية على إنفاذ مشروعهما الإجرامى المتفق عليه وأعدا له سلاحين أبيضين "مطواتين" وأدوات لتكبيله والتعدى عليه تاليين الوصف، وما أن دلفا لمسكنه ومرت برهة من الوقت حتى نفث المتهم الأول منهما مادة حارة "شطة" فى وجه المجنى عليه لثنيه عن المقاومة وتعدى عليه بالضرب هو والمتهم الثانى، مكملين فعلتهما بتقييده واستكمال التعدى عليه، فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والمرفق بالأوراق، والتى أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أن اقترنت تلك الجناية فى نفس الزمان والمكان جناية أخرى وهى سرقة الهاتف المحمول والسيارة الرقمية "د س ق 8941"، وما بها من أوراق ومبالغ مالية مبينة بالأوراق، والمملوكين للمجنى عليه، كون ذلك ليلا من شخصين حاملين أسلحة بيضاء على النحو المبين بالأوراق، كما أن المتهمين حازا وأحرزا بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحين أبيضين "مطواتين" وأدوات "سلك، ورباط بلاستيكى أفيز، شطة" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالأوراق.

جنايات شبرا الخيمة المؤبد لشقيقين قسم شرطة العبور محافظة القليوبية

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