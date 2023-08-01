تداول 12 سفينة و15 ألف طن بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة ، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 712 شاحنة و 187 سيارة.

وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 402 شاحنة و142 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 310 شاحنة و45 سيارة .

و يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة أمل ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل والقاهرة، وغادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن و159 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1356 راكبا بموانيها.