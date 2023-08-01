الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 12 سفينة و15 ألف طن بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة ، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 712 شاحنة و 187 سيارة.

 وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 402 شاحنة و142 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 310 شاحنة و45 سيارة  . 

و يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة أمل ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل والقاهرة، وغادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.

 كما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن و159 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1356 راكبا بموانيها.

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