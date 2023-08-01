الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اليوم.. البنك المركزى يربط ودائع بقيمة 75 مليار جنيه بمعدل ثابت

البنك المركزى
البنك المركزى

يربط البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، ودائع بمعدل ثابت بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه، لأجل 7 أيام بمعدل ثابت بلغ 18.75%.

ويقر البنك المركزي أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليًّا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت 16.25%، التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، بجانب الودائع المرتبطة بـ"الكوريدور".

العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيًا، بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021.

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