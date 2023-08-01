القصة الكاملة لقتل طالب على يد عاطل انتقاما من والدته بعين شمس

شهدت منطقة عين شمس حادثا مروعا حيث أقدم عاطل على قتل طالب بطعنة بسكين فى الصدر انتقاما من قيام والدة الضحية بسبه وألقى القبض على المتهم بعين شمس.

تلقي البلاغ

كانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طالب مقتول بطعنة سكين فى الصدر.

تحريات المباحث

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب نشوب مشاجرة سابقا بين المتهم ووالدة المجنى عليه قامت فيها السيدة بسبه

القبض علي المتهم

وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الجريمة لقيام والدة القتيل بسبه فقام بالانتقام من ابنها بقتله ليحرق قلبها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة

أقوال الأم

وأفادت الأم أثناء مناقشتها بأن المتهم اعتدى عليها لفظيا في محاولة منه لمعاكستها لكنها قامت بسبه وإحراجه أمام المارة و عندما شاهد نجلها استخرج سلاحه الأبيض من طيات ملابسه وقام بطعن نجلها و فر هاربا.

قرار النيابة

وقررت نيابة عين شمس بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

التصريح بالدفن

وصرحت نيابة عين شمس بدفن جثة الطالب وتسليمه لذويه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه من مصلحة الطب الشرعي.