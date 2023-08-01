مارك زوكربيرج يخسر 12 مليار دولار خلال 18 شهرا بسبب الميتافيرس

أكد تقرير دولي أن مارك زوكربيرج، رئيس شركة ميتا المعروفة باسم فيسبوك سابقًا، تكبد خسارة كبيرة قدرها 21 مليار دولار في 18 شهرًا، جراء تركيزه على مختبرات العالم الافتراضي "ميتافيرس"، وفقًا لمجلة "فورتشن" الدولية التي تصدر من الولايات المتحدة والمعنية بقضايا المال والأعمال.

وفقًا للتقرير، فان أرباح الربع الثاني لشركة التواصل الاجتماعي، أفادت أن الوحدة التابعة لها خسرت 3.7 مليار دولار، وبذلك تصل خسائرها منذ بداية عام 2022 إلى 21.5 مليار دولار، وخسائرها الإجمالية (منذ الربع الأخير من عام 2020) إلى 34 مليار دولار تقريبًا.

وعلى الرغم من النكسات، يقول الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، إنه "ملتزم تمامًا بالذكاء الاصطناعي والميتافيرسي، واصفًا كليهما بـ "الأولويات الرئيسية" التي تكمل وتتداخل، وأشار إلى أنه ليس قلقًا بشأن انخفاض أعداد المشاركة في عوالم الأفق، وهو المظهر العكسي الذي فشل حتى الآن.

وأفادت وكالة بلومبرج الأمريكية أن ثروة مارك زوكربيرج ارتفعت بمقدار 4.6 مليار دولار يوم الخميس بعد أن أعلنت شركة "ميتا" عن أرباح قوية في الربع الثاني، ارتفعت أسهم شركة “ميتا، الشركة الأم لـ"فيس بوك" ومقرها كاليفورنيا، بنسبة 9 ٪ في نيويورك قبل أن تغلق بنسبة 4.4٪، وهي أكبر نسبة منذ أبريل.

وشهد مارك زوكربيرج زيادة صافي ثروته من 67.7 مليار دولار هذا العام إلى 113.3 مليار دولار، وهي ثاني أكبر زيادة بين تلك الموجودة في مؤشر بلومبرج للمليارديرات بعد إيلون ماسك فقط.

يستمد زوكربيرج، 39 عامًا، الذي يحتل المرتبة العاشرة على مؤشر الثروة، معظم ثروته من أسهم ميتا، التي اكتسبت 159٪ هذا العام، وأعلنت شركة وسائل التواصل الاجتماعي عن نتائج قوية للربع المنتهي في 30 يونيو وقدمت نظرة متفائلة للفترة الحالية.