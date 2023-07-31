الثاني جمهورية أدبى: اتصدمت من النتيجة وشكرت ربنا وصليت العشاء

قال عمرو خالد ناصر عفيفي الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة "شعبة أدبي" بمجموع 391.5، إنه كان مصدومًا، ولم يتوقع أن يكون من الأوائل.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على "CBC": جاوبت كويس، لكن لم أتوقع أكون من الأوائل، أول ما عرفت النتيجة، شكرت ربنا وصليت العشاء واحتفلنا.

وأعلن الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن تخصيص منح دراسية مجانية وشاملة، لأوائل الثانوية العامة للالتحاق بالأكاديمية بمختلف الكليات والأفرع.

وكشف تفاصيل هديته لأوائل الثانوية العامة، قائلًا: "أهنئ جميع الأوائل، سواء المرشحين للطب والهندسة ويوجد 14 تخصصا مختلفا، ونرحب بكل أوائل مصر، بمنحة كامكلة بالكلية التي تختارونها، والفرع المحدد والكلية التي تختارونها، مع منحكم شهادات معتمدة ودولية وبالتعاون مع الجامعات الدولية المختلفة".